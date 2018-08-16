” جذابة ” لهجن الرئاسة نجمة اليوم السادس لمهرجان ولي العهد للهجن في أشواطه التنشيطية الأولى

الطائف(صدى):

تواصلت اليوم الخميس فعاليات اليوم السادس من أيام سباقات التنشيط الأولى لمهرجان ولي العهد للهجن، والمقام في ميدان الطائف.

وخصصت منافسات اليوم التي وزعت على واحد وثلاثين شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية ، لفئة ” جذاع ” من أربع سنوات وحتى خمس سنوات ” قعدان وبكار ” ولمسافة خمسة كيلو مترات .

وحقق الملاك عبدالهادي بن راشد المري وهجن الرئاسة ومحمد عتيق المهيري المعدل الأكثر نقاطًا، حيث جمعوا بالتساوي اثنتي عشرة نقطة في سباقات اليوم، فيما حققت البكرة “جذابة” التابعة لهجن الرئاسة الأسرع وصولاً إلى خط النهاية بين كل المطايا المشاركة في منافسات أشواط اليوم بثماني دقائق.

وجاءت نتائج أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي:

الشوط الأول: “الناوية” لحمد محمد بيشان العجمي والشوط الثاني: ” لاهوب ” لرايد حمود الجهني، والشوط الثالث: “الجذابة” لهجن الرئاسة ، والشوط الرابع: “غيان” لهجن الرئاسة ، والشوط الخامس: ” سمحة ” لمحمد عتيق المهيري ، والشوط السادس: ” مبلش ” لربيع مخيزيم المري ، والشوط السابع :”هلا” لفلاح فهد الهاجري ، والشوط الثامن : “جذاب” لجايز صويحي الشمري ، والشوط التاسع: ” وهيلة ” لمحمد عتيق المهيري ، الشوط العاشر: “صوغان” لسعيد محسن الهاجري .

والشوط الحادي عشر: “مقاوي ” لمحمد عتيق المهيري ، والشوط الثاني عشر: ” نبراس ” لعزم شايح العنزي ، والشوط الثالث عشر: “الشايبة” لمحمد عتيق المهيري ، والشوط الرابع عشر: ” نجد ” لمحمد مبارك الهاجري ، والشوط الخامس عشر: “بيان” لحمدان حميد العديني ، والشوط السادس عشر: “شاهين ” لمحمد ناصر آل شافي ، والشوط السابع عشر: ” حكمة ” لعبدالهادي راشد المري ، والشوط الثامن عشر: “الحشيم” لعبدالهادي راشد المري ، والشوط التاسع عشر: “معزة” للاهوم راشد المري.

والشوط العشرون: ” الرايد ” لعبدالهادي راشد المري ، والشوط الحادي والعشرون: “بشاير” للاهوم راشد المري ، والشوط الثاني والعشرون: ” عسيلة ” لعبدالهادي راشد المري.

فيما جاءت نتائج أشواط الفترة المسائية على النحو التالي:

الشوط الأول: “الشاهينية” لعبدالرحمن سرحان العصيمي ، والشوط الثاني: ” هملول ” لهجن الرئاسة ، والشوط الثالث: ” بشاير ” لهجن البشاير ، والشوط الرابع: “زيد” لمحمد عويض الجهني ، والشوط الخامس: ” نهوة ” لحمد محمد أبو عجراء المري ، والشوط السادس: ” الفايز ” ليزيد محمد شفلوت القحطاني ، والشوط السابع: ” هملولة ” لهجن الرئاسة ، والشوط الثامن: “هداد” لنادر فرج التبكي ، والشوط التاسع والأخير ” الجذابة ” لفيصل محمد الهاجري.

حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الهجن العريقة .