البيئة: تنفي شائعة فيروس آذان المواشي

عادل الحربي(صدى):

نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشائعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن وجود نقاط سوداء في آذان المواشي تحتوي فيروس قاتل وخطير.

وأوضح الدكتور” علي الدويرج ” مدير عام الإدارة العامة للصحة والرقابة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الصورة المتداولة هي لطفيل القراد، وهو كائن حي من عائلة العنكبيات، وله أنواع كثيرة تصيب الحيوانات وتتغذى على دمها وقد ينقل إليها الأمراض.

وأشار ” الدويرج ” ، إلى أنه من غير الشائع إصابة الإنسان بأي مرض نتيجة وجود هذا الطفيل، لكن من الضروري دائمًا ذبح المواشي في المسالخ النظامية لوجود أطباء بيطريين يمكنهم الكشف عن جميع الأمراض.

وأضاف ” الدويرج ” ، أنه من الضروري استخدام سكين مخصص لتقطيع اللحوم دائمًا تختلف عن السكاكين التي تُستخدم لتقطيع الأغذية الأخرى.

وشدد ” الدويرج ” ، على ضرورة طهي اللحوم بشكل جيد لتقليل فرص انتقال الجراثيم بمختلف أنواعها إلى الإنسان.