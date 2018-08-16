بالصور.. لصوص يسرقون 30 رأس أضحية في الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

تمكن بعض اللصوص من سرقة ثلاثون رأسًا من أغنام الأضاحي، اليوم الخميس، كانوا داخل حوش لتربية المواشي في حي الشرفية بمحافظة الطائف .

جاء ذلك بعد أن كسر اللصوص الزينق الحديد الخلفي للحوش، وأدخلوا مركبتهم والتي وجدت آثار إطاراتها ، وقاموا بتحميل الأغنام المسروقة بها ومن ثم غادروا الموقع ، تاركين رأسين هزيلتين بالحوش.

وتعود الأغنام المسروقة للمواطن ” عيضة بن شيبان المالكي ” ، وكان اشترى الرأس الواحدة منها بمبلغ 960 ريالًا، وهي أضاحٍ لمجموعة من الأشخاص بعضهم أقارب تركوها لديه بالحوش حتى موعد ذبح الأضحية، على أنها مُباعة عليهم الرأس الواحد بمبلغ يزيد عن مبلغ شرائها، ما يعني خسارته أكثر من 28 ألف ريال .

ومن جانبها باشرت الشرطة والأدلة الجنائية بالطائف موقع السرقة، وتولى البحث الجنائي متابعة القضية والبحث عن اللصوص السارقين للأضاحي .