صحة الرياض تشارك في حملة أضحيتي

محمد السعران(صدى):

تشارك ” صحة الرياض ” ممثلة بإدارة الصحة العامة حملة “ أضحيتي ” ، التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه و الزراعة بمنطقة الرياض .

وذلك يومي ٧و ٨ ببانوراما مول، وذلك تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، والتي تهدف إلى التوعية في اختيار الأضحية السليمة وفق الاشتراطات الشرعية والصحية .

وأكدت ” صحة الرياض ” أن الحملة تتضمن التعريف بأهم الاشتراطات الصحية الواجب توافرها .

كما أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بكافة الجوانب الصحية في اختيار الأضحية السليمة، كما أنه سيتم توزيع النشرات الإرشادية في المول .

يذكر أن إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة تعد الجهة الرئيسة مسؤولة عن جميع التدابير والإجراءات البيئية والمهنية في المنشآت الصحية وبيئة العمل فيها، وسلامة المرضى والزوار، ومن هذا المنطلق يأتي دور إدارة صحة البيئة والصحة المهنية، والتي من برامجها: الصحة والسلامة المهنية, جودة الهواء، السلامة الغذائية والكيميائية، جودة مياه الشرب، مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، النفايات الصلبة، النفايات الطبية الخطرة، الاستخدام الآمن للكيماويات، التلوث الإشعاعي، التلوث الضوضائي.

ويأتي اهتمام الإدارة بهذه الأنشطة والبرامج استكمالًا لاهتمام الصحة بالبيئة داخل المنشآت الصحية والصحة والسلامة المهنية للممارسين الصحيين وبالتنمية المستدامة التي تحقق الاحتياجات الحالية دون التأثير في قدرة ومقدرات الأجيال القادمة، وتماشيًا مع المعايير الدولية والمحلية لاعتماد المنشآت الصحية.