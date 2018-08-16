تهيئة جوامع الطائف لصلاة عيد الأضحى المبارك

الطائف(صدى):

شرعت إدارة المساجد بمحافظة الطائف بتهيئة الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام بالمحافظة, مشيرة إلى أنه ينادي للصلاة في جوامع المحافظة كافة البالغة نحو 317 جامعا في تمام الساعة السادسة والربع .

وأوضح مدير إدارة المساجد بالطائف عبدالعزيز المدرع، أنه نظرا لحاجة مصليات الأعياد الرئيسية ” الخالدية، الردف، والقيم، والحوية، ووادي ليه ” لإعادة التأهيل والترميم والتجهيز وتوفير وسائل السلامة.

بها حفاظا على راحة المصلين، فيتوجب على عموم المصلين التوجه إلى الجوامع القريبة من منازلهم, ومنها جامع عبدالله بن عباس بالمنطقة المركزية، وجامع الملك فهد بالعزيزية، وجامع الملك فيصل بالعزيزية، وجامع الهادي بالمنطقة المركزية، وعدد من الجوامع في أحياء المحافظة والحوية والهدا والشفا وليه ووادي محرم والسيل الصغير والسيل الكبير وبلاد طويرق وعشيرة والقرشيات وبلاد ثماله.

وأفاد أن إدارة المساجد أكدت على مراقبي المساجد في المراكز التابعة لمحافظة الطائف بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل لتحديد الجوامع وتجهيزها لأداء صلاة العيد فيها وتأمين الأئمة والمؤذنين لها وفقاً لما هو متبع في كل عام.