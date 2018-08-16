اختطاف راقصتين ومحاولة الاعتداء جنسيا عليهما

القاهرة(صدى):

حاول خمسة عاطلين عن العمل، الاعتداء على راقصتين بعد اختطافهما داخل سيارة أجرة، أثناء عودتهما من العمل.

وقبضت الشرطة على العاطلين والراقصتين بعد سماع استغاثات سيدتين بالصدفة أثناء مرور قوة أمنية بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وتبيَّن أن العاطلين اختطفوا الراقصتين داخل سيارة أجرة، لمحاولة الاعتداء الجنسي عليهما تحت تهديد السلاح.