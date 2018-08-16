اختطاف راقصتين ومحاولة الاعتداء جنسيا عليهما
حاول خمسة عاطلين عن العمل، الاعتداء على راقصتين بعد اختطافهما داخل سيارة أجرة، أثناء عودتهما من العمل.
وقبضت الشرطة على العاطلين والراقصتين بعد سماع استغاثات سيدتين بالصدفة أثناء مرور قوة أمنية بمنطقة حلوان بالقاهرة.
وتبيَّن أن العاطلين اختطفوا الراقصتين داخل سيارة أجرة، لمحاولة الاعتداء الجنسي عليهما تحت تهديد السلاح.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52113 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون مايقع عليهم من عقاب ,,
ابوعبدالعزيز[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 51 دقيقة
مصر مشاكل لاتنتهي