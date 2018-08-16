” المالكي ” يكشف اقتحام الحوثيين لمستودع منظمة دولية ونهب كافة محتوياته بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

كشف المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت أمس الأربعاء بنهب كامل مستودع المنظمة الدولية للهجرة، وفقًا لمصادر محلية يمنية موثوقة.

وأكد ” المالكي ” ، أن المليشيا الحوثية الإرهابية اقتحمت المستودع الواقع في مدرسة معاذ بن جبل بالدريهمي في الحديدة، بأسلحتها ونهبت كامل محتويات المستودع من المواد الغذائية والتي تزيد عن (1160) حزمة غذائية تكفي آلاف المحتاجين.

وأضاف أن المليشيا الحوثية، لا تزال تتواجد بالموقع بعد أن افرغت كامل محتوياته، كون المدرسة ضمن نقاط عدم الاستهداف لدى التحالف العربي.

واستنكر صمت منظمة الهجرة الدولية والمنظمات الأخرى، في إظهار هذه الاختراقات من المليشيا الحوثية للقانون الدولي والانساني والمتمثلة في نهب المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية واستخدام المليشيا الحوثية للمدارس كأماكن تحميها من قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف .