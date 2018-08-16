رجل يخطف 7 خادمات أسيويات

أصدرت جنايات دبي بالإمارات، حكمًا قضائيًا بالسجن 3 سنوات على عاطل عربي، بتهمة خطف 7 خادمات أسيويات، وتشغيلهن لحسابه.

ويقوم المتهم، باستقبال الخادمات فور وصولهم المطار، زاعمًا أنه مندوب شركة استقدام الأيدي العاملة التي تعاقدت معهن، ومن يسكنهن بعد أخذ جواز سفرهن بحجة التأكد من البيانات.

ويعلن المتهم بعد ذلك و عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن توافر خادمات للعمل، حيث اتفق مع عدة أسر على تشغيل الفتيات، وعرض على المخدومين عقودًا مزورة، ما أدى إلى خداع العاملات وحملهن على تسليمه الأموال.