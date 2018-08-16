بالصور.. ظهور تحدي “ سقوط النجوم ” على خطى ” كيكي “

أميرة خالد(صدى):

ظهر عدد كبير من مستخدمي انستجرام، في صور وهم يلقون بأنفسهم بشكل وهمي، من مدرج الطائرات أو السفن أو السيارات، على الأرض كما لو أنهم سقطوا على وجوههم، ثم يربطونها مع هاشتاج “ سقوط النجوم ” # fallingstars، ويدعون أصدقاءهم لخوض التحدي.

وبدأ التحدي الجديد الأسبوع الماضي، في روسيا وأوروبا الشرقية، حيث يدعو المشتركون أصدقاءهم لتحدي أفضل تمثيل سقوط درامي من مركبة خاصة بهم، وهو مايشبه تحدي ” الكيكي ” الذي أثار الجدل.