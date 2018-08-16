” أمانة جدة ” تفصح عن أسباب اختفاء طائرة شارع الأمير ماجد

نايف السالم(صدى):

ردت أمانة جدة، على مع مقال الكاتب ” سعيد السريحي ” ، اليوم الخميس، الذي تساءل فيه عن اختفاء مجسم الطائرة الذي كان يزين شارع الأمير ماجد.

وكان ” السريحي ” ، نشر مقال تحت عنوان ” أين اختفت طيارة صاحبي ” في 3/7/1439، بأحد الصحف السعودية، سلط فيه الضوء على سر اختفاء الطائرة في شارع الأمير ماجد بحي الصفا، مؤكدًا أنها ظلت أحد معالم جدة لسنوات عدة.

وأجابت ” الأمانة ” ، على المقال بأنه جرى تخزين مجسم الطائرة في حديقة الأمير ” ماجد “.