” سفاح القطط ” يعود من جديد

علي القحطاني(صدى):

أثارت صورة لقط تم قتله بوحشية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها من قبل ” سفاح القطط ” بحسب ما أطلق عليه.

وشارك سفاح القطط، الصورة مع أصدقائه، وكتب عليها : ” ما حد قال ينام فوق السيارة ” ، متوعدًا كل قط ينام فوقها بالقتل بهذه الصورة والوحشية.

وأعادت هذه الصورة، وسم ” سفاح القطط ” إلى الترند من جديد، حيث طالب المغردون بالقبض عليه ومعاقبته وفقاً للأنظمة، ومشددين على أن الإسلام هو دين الرحمة والرفق بالحيوان قبل الإنسان.

يذكر أن مكة كانت قد شهدت ظاهرة مماثلة في أكتوبر الماضي، حيث تم القبض على الشاب والحكم عليه بالسجن لمدة عام والغرامة 20 ألف ريال.