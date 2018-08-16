إحباط محاولة تهريب 61 ألف كرز دخان في جمرك البطحاء

علي القحطاني (صدى):

تمكنت الجمارك، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 61 ألف كرز دخان في جمرك البطحاء بعد كشفها مُخبأة ضمن إرسالية “مكرونة”.

وقال زياد البلوي مدير عام جمرك البطحاء: وردت للجمرك إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبارة عن كراتين ” مكرونة ” وعند خضوعها لإجراءات الكشف والمعاينة اتضح للمفتش الجمركي حالة اشتباه في محتويات الإرسالية، وبالتأكد من ذلك عُثر على تلك الكمية الكبيرة من الدخان مخبأة ضمن الإرسالية، بحيث تم إخفائها في مقدمة الشاحنة وذلك بداخل 1222.

وأضاف: وكانت أكياس المكرونة موجودة في كراتين بلغ عددها 272 كرتون موضوعة في الجزء الخلفي من الإرسالية، وذلك بقصد التمويه على المفتش عند إجراء عملية التفتيش.