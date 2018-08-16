تجهيز 66 مصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جازان

جازان(صدى):

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان, 66 مصلى بمختلف محافظات المنطقة , إضافة إلى الجوامع المعدة مسبقاً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير عام الفرع أسامة بن زيد المدخلي، أنه جرى تكليف عدد من منسوبي الفرع بمتابعة تجهيزات المصليات وتوفير كل ما تحتاجه هذه المصليات من فرش وأجهزة الصوت وملحقاتها والمتابعة المستمرة لمؤسسات الصيانة التي تشرف على هذه المصليات والجوامع.

وأشار إلى تحديد خمسة جوامع لإقامة صلاة العيد في مدينة جازان هي “جامع خادم الحرمين الشريفين ، وجامع الأميرة صيتة، وجامع أبو المحاسن بالصناعية ، وجامع الحسين بن علي ، وجامع الإسكان بحي السويس” ، بالإضافة إلى مصلى العيد القديم الغربي المشهور بالمصلية.