” مفتشات الرياض ” يضبطن 31 مخالفة وينذرن 195 منشأة في أسبوعين

الرياض(صدى):

نفّذت مفتشات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض, العديد من الحملات التفتيشية في العاصمة خلال الأسبوعين الماضيين, شملت المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل النسائية والمراكز الرياضية والمصانع، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 31 مخالفة وإنذار 195 منشأة ، وزيارة 1270 منشأة .

وجاءت المخالفات التي ضبطتها المفتشات للفقرات ” 20 – 21 – 36 ” من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، وعدم التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق بما في ذلك وضع خطط الإخلاء، وتأمين ممرات ومنافذ النجاة وتجهيز أدوات ومعدات مكافحة الحريق.

وأوضحت مديرة إدارة شؤون المرأة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض مها المزيد, أن الحملات التفتيشية تأتي ضمن سلسلة الجولات التي ينفذها قطاع التفتيش النسائي على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات الوزارة وتنظيم سوق العمل, مبينة أن هذه الحملات مستمرة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

ودعت المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق ” معًا للرصد ” عبر الهواتف الذكية أو عبر الاتصال على الرقم الموحد لخدمة العملاء ” 19911 ” حيث سيتم التعامل فوراً مع جميع البلاغات الواردة من قبل المفتشين والمفتشات.