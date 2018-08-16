ميلانيا تعد كل دقيقة للانفصال عن ” ترامب “

واشنطن(صدى):

ظهر الكتاب المنتظر للمساعدة السابقة في البيت الأبيض ” أموروزا مانيغلوت نيومن ” ، أمس الأربعاء، الذي سربت منه في وقت سابق مقاطع أثارت الكثير من الضجة.

وقالت وسائل إعلام عالمية، إن ” نيومن ” كشفت من خلاله الكثير من أسرار الزوجين الرئاسيين، وأن ميلانيا ” تعد كل دقيقة ” من أجل الانفصال عن زوجها.

ولفتت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أنّ السيدة الأولى تعد الدقائق حتى يصبح ترامب خارج البيت الأبيض لكي تتمكن من الحصول على الطلاق.

والجدير بالذكر أن ” أموروزا ” عملت كمساعدة للرئيس الأميركي بين يناير 2017 ويناير 2018، وذكرت في الكتاب نفسه أن ميلانيا ترتدي ملابس معينة لإحراج زوجها بشكل متعمد.

وأفادت ” نيومن ” ، بأنها ارتدت خلال زيارتها للأطفال في تكساس سترة بقيمة 39 دولار فقط كتب عليها ” أنا لا أهتم بتاتًا ، وأنتم؟ “.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولة