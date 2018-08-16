ميلانيا تعد كل دقيقة للانفصال عن ” ترامب “
ظهر الكتاب المنتظر للمساعدة السابقة في البيت الأبيض ” أموروزا مانيغلوت نيومن ” ، أمس الأربعاء، الذي سربت منه في وقت سابق مقاطع أثارت الكثير من الضجة.
وقالت وسائل إعلام عالمية، إن ” نيومن ” كشفت من خلاله الكثير من أسرار الزوجين الرئاسيين، وأن ميلانيا ” تعد كل دقيقة ” من أجل الانفصال عن زوجها.
ولفتت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أنّ السيدة الأولى تعد الدقائق حتى يصبح ترامب خارج البيت الأبيض لكي تتمكن من الحصول على الطلاق.
والجدير بالذكر أن ” أموروزا ” عملت كمساعدة للرئيس الأميركي بين يناير 2017 ويناير 2018، وذكرت في الكتاب نفسه أن ميلانيا ترتدي ملابس معينة لإحراج زوجها بشكل متعمد.
وأفادت ” نيومن ” ، بأنها ارتدت خلال زيارتها للأطفال في تكساس سترة بقيمة 39 دولار فقط كتب عليها ” أنا لا أهتم بتاتًا ، وأنتم؟ “.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولة
نهى[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 1 ساعة
تعالوا نحاول نصلح ما بينكم هههههههه
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 56 دقيقة
WHY ?
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32184 ] نشر منذ 19 دقيقة
كذابه لاتصدقونها😐