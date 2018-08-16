والد الإرهابي ” فواز الحربي ” يساهم في إلقاء القبض عليه

سالم المطيري(صدى):

تقدم والد الإهابي ” فواز عبدالرحمن الحربي “، بلاغًا إلى الجهات الأمنية للقبض على ابنه، بعد أن شك في وضعه وخروجه بشكل مريب من المنزل مساء أمس الأربعاء.

وقال أحد أقارب الإرهابي، رفض ذكر اسمه، إن بلاغ والده ومواصلته الاتصال به لتحديد موقعه، ساعد كثيرًا في تلافي وقوع خسائر في الأرواح والقبض عليه بعد إصابته.

وأضاف قريب الإرهابي ” فواز ” ، أنه يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعيش وسط أسرة متعلمة، وقد أكمل تعليمه الثانوي، وتنقل في العديد من الأعمال في مناطق مختلفة، ولم يستمر كثيرًا .

وأشار إلى أن فواز منغلق تمامًا على نفسه، وكان الاعتقاد السائد أنه ربما يكون مريض نفسيًا ومكتئبًا، ولم يكن يحضر مناسبات الأسرة أو الاجتماعات، كما لم يسبق له السفر، وهو غير متزوج، ويعيش وسط أجواء عائلية مستقرة.

وكشف ” ذوو الإرهابي ” ، أن عبدالرحمن الحربي، والد الإرهابي فواز، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، من أمير منطقة القصيم يشكره على حسه الأمني، وتقديم بلاغ سريع ضد ابنه ساعد الجهات الأمنية في القبض عليه دون إصابات.

والجدير بالذكر أن ” فواز ” قد تسلح بأسلحة متعددة فور خروجه من منزل أسرته، متبنيًا الفكر الداعشي من خلال مقطع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، واستهدف تنفيذ عملية إرهابية في إحدى الجهات الأمنية بالبكيرية.

وأدي خروجه المريب إلى قيام والده بإبلاغ الجهات الأمنية، ليتم تعقبه ومتابعته حتى تمت إصابته والقبض عليه، وهو يرقد في العناية المركزة حاليا بعد إصابة بالغة.

وقال آخر من أقاربه، فضل عدم ذكر اسمه: ” إن ما فعله فواز نكران للوطن، وما فعله والده قمة المواطنة “.