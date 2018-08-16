أهالي بيشة ورنية وبلقرن وتثليث والنماص يطالبون بزيادة الرحلات في مطار بيشة وتطويره

سعيد العجل(صدى):

طالب عدداً من المواطنين في محافظة بيشة وتثليث وبلقرن والنماص هيئة الطيران المدني بأهمية النظر بعين الاعتبار لمطار محافظة بيشة وتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين والتي تتسق مع أهمية هذه المحافظات الكبرى في جنوب غرب منطقة نجد والتي تعد من أهم محافظات المملكة حيث تجتمع فيها حدود أربع مناطق رئيسية وهي منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير ومنطقة الباحة.

وأشار عدداً من المواطنين إلى أن الرحلات التي تغادر من وإلى محافظة بيشة ليست بالكافية التي تحقق تطلعات أبناء هذه المحافظات في ظل ضعف الخدمات المقدمة للمسافرين من قبل شركات الاستثمار داخل المطار الذي عملت الدولة مشكورة على تهيئته بما يتوافق مع تطلعات أبناء هذه المنطقة.

واستاء عدداً من المواطنين إلى عدم وجود عمال حمل الأمتعة بشكل دائم لخدمة المسافرين والزوار سوء تشغيل النظافة وضعف الاستثمار في المطاعم بالإضافة إلى محاولة عدم إضافة رحلات محلية.

وأشار محمد الشهراني إلى أنه مطلع على محاولة محافظة بيشة والغرفة التجارية والجامعة إلى مخاطبة الطيران المدني بأهمية إيجاد رحلات إضافية وفي أوقات مختلفة بشأن بعض المدن السعودية مثل جدة الرياض الدمام تبوك أبها جازان وغيرها من المدن السعودية إلا أن المفارقة هو أن مطار بيشة الذي يعد من أول مطار تأسس في المنطقة الجنوبية والغربية يعاني كثيراً من سوء الطائرات التي تغادر منها إلى الرياض وجدة وحجمها الذي لا يستوعب طلبات المسافرين مشيراً إلى هناك من يقف عائقاً أمام تطور مطار بيشة.

واشتكت المواطنة هيا البيشي من سوء الطائرات التي يتم السفر عليها من بيشة وإليها وضعفها مقارنة بمحافظات ومناطق أخرى.