إعلامية خليجية تسخر من فنانة تزور بلدها: تزورين البنات ولا الشباب؟
سخرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، من الفنانة اللبنانية قمر بعدما أعلنت عن زيارتها القريبة للكويت.
وقالت قمر في منشور لها : ” بنات الكويت الحلوين قريبًأ راح زوركن ” ، لتعلق ” العيدان ” على المنشور عبر تطبيق ” انستجرام ” قائلة : ” يا هوووووي قمر تقول لبنات الكويت قريبا راح ازوركن، انتي متاكدة لبنات الكويت و لا شباب الكويت؟ بليز الدقه مطلوبه بهالامور ” .
وأضافت: ” أقص أيدي نايف شاهر سابقني باستقبالها لان يدري ما احبها عشان يحرني . . يامعودة كيم كاردشن جت الكويت جت عليج ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32184 ] نشر منذ 15 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
خبيثه😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂