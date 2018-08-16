إعلامية خليجية تسخر من فنانة تزور بلدها: تزورين البنات ولا الشباب؟

أماني الغامدي(صدى):

سخرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، من الفنانة اللبنانية قمر بعدما أعلنت عن زيارتها القريبة للكويت.

وقالت قمر في منشور لها : ” بنات الكويت الحلوين قريبًأ راح زوركن ” ، لتعلق ” العيدان ” على المنشور عبر تطبيق ” انستجرام ” قائلة : ” يا هوووووي قمر تقول لبنات الكويت قريبا راح ازوركن، انتي متاكدة لبنات الكويت و لا شباب الكويت؟ بليز الدقه مطلوبه بهالامور ” .

وأضافت: ” أقص أيدي نايف شاهر سابقني باستقبالها لان يدري ما احبها عشان يحرني . . يامعودة كيم كاردشن جت الكويت جت عليج ” .