حلول الحوسبة السحابية تدفع عجلة تطور قطاع الخدمات المالية

سعيد العجل(صدى):

يشهد قطاع الخدمات المالية اليوم تحولات جذرية في كيفية التفاعل مع العملاء وتقديم تجارب جديدة لهم، فالوسائل التي تميز الأعمال عن بعضها البعض اليوم، مثل استخدام تقنية المحادثة الآلية “تشات بوتس” لأتمتة التفاعلات مع العملاء، باتت ممكنة بفضل التقدم التقني الذي تتيحه حلول الحوسبة السحابية، والتي تمنح مزودي الخدمات المالية القدرة على إعادة النظر في طريقة سير عمل القطاع وقيمة ما يقدمونه.

وكشف السيد فينود كريشنان، رئيس قسم الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عن أبرز العوامل المسرّعة التي تقود مسيرة تطور القطاع وهو انتشار الأجهزة المحمولة من أجل إتمام مهام كانت مرتبطة بتفاعل البشر مع بعضهم البعض، مغيرة بذلك تفضيلات العملاء وفقاً لفئاتهم العمرية، بالإضافة إلى التغيرات المتواصلة التي تطرأ على البيئات التنظيمية.