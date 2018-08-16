بوجاتي تطلق الجزء الثامن من الحملة التشويقية لموديل ديفو المرتقب

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت بوجاتي عن حملة مطولة تشويقية لسيارتها المرتقبة الخارقة الجديدة ديفو المنتظر طرحها في العالم لأول مرة في نهاية الشهر الجاري, وتم الكشف عن أجزاء الحملة الثمانية على صفحة الشركة على الفيس بوك . وكان رئيس بوجاتي ستيفان وينكلمان قد أكد في حديث سابق في ضمن أجزاء الحملة ان السيارة التي تستند لموديلات شيرون ستكون أخف وأكبر في القوة السفلية وأكثر أناقة.

كما تناول مدير تصميم بوجاتي اسم السيارة ديفو والذي يأتي تكريم لاسم سائق بوجاتي ألبرت ديفو من العشرينيات ، وقال مدير التصميم الخارجي لبوجاتي فرانك هيلي أن ديفو تحتفظ بطابع تصميم سيارات بوجاني ولكن بلغة تصميم جديدة كلياً ، واختتمت الحملة التشويقية بحديث قائد مشروع ديفو بيير روميلفانجر حول خفة وزن السيارة وتطورها في القوة السفلية.