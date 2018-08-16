رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يفتتح المرحلة الأولى لمركز الإسناد في مشعر عرفات ومزدلفة

محمد السعران(صدى):

افتتح معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، مساء أمس الأربعاء، المرحلة الأولى لمركز الإسناد في مشعر عرفات ومزدلفة بحضور عدد من منسوبي الهيئة، وذلك ضمن خطة الاستعدادت للطوارئ خلال موسم الحج لهذا العام.

وتفقد معاليه واقع العمل في مركز الإسناد وجاهزيته لدعم وإمداد المراكز الاسعافية في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة بالاحتياجات اللازمة من مواد وأجهزة طبية وفرق إسعافية في حال وجود حاجة لذلك، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لتقديم الخدمات الإسعافية على النحو المعهود للهيئة تجاه حجاج بيت الله الحرام.

ومن جانبه صرح مدير عام المشاريع والصيانة في هيئة الهلال الأحمر المهندس فهد الغنيم، أن الهيئة أنشئت ضمن المرحلة الأولى 19 مبنى للإسناد في نطاق مشعر عرفات ومزدلفة كغطاء إحتياطي للمراكز الإسعافية التي تغطي نطاقات المشاعر المقدسة، وسيتم افتتاح المبنى الإداري في المرحلة التالية بعد انتهاء موسم الحج.

وأوضح الغنيم أن الهيئة خصصت لنطاق الإسناد مركزا إسعافيا بقوة 21 موظفًا و25 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن مجمع الإسناد يعمل على مدار الساعة بكافة طواقمه، بالإضافة إلى تمركز عربتي الامداد والتموين الطبي بالمجمع للمشاركة في حال الكوارث لا قدر الله ، كما يتم تعقيم عربات الإسعاف لجميع النطاقات في وحدة التعقيم بمجمع الاسناد.