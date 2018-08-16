السفارة في روسيا توضح حقيقة تصريحات السفير بشأن الأكراد

علي القحطاني(صدى):

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا، الدكتور رائد بن خالد قرملي، حقيقة إدلاءه بتصريحات عن الأكراد، مؤكدًا أنه لم يصرّح بأي شيء بشأنهم.

وقالت السفارة في تغريدة اليوم عبر حسابها بموقع ” تويتر ” : ” سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية د. رائد بن خالد قرملي لم يدل بأية تصريحات، لصحيفة ” شفق نيوز ” أو غيرها حول الأكراد ” .

وأضافت : ” مواقف المملكة واضحة وجليّة ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.. تحتفظ سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية بحقها في اتخاذ أي إجراءات قانونية ” .