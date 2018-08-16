وزير النقل يوجه بفتح مسارات طريق بريمان تحت تقاطع طريق جدة مكة المكرمة المباشر

واس(صدى):

وجه معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي, بفتح مسارات طريق بريمان هدى الشام على طريق جدة – مكة المكرمة المباشر، وإزالة التحويلة القائمة, وذلك في المنطقة الواقعة ضمن المرحلة الثانية للمشروع، مشددا على ضرورة استكمال أعمال التقاطع بصوره عاجلة.

جاء ذلك خلال وقوف معاليه اليوم ميدانياً على الطريق, حيث اطلع على نسب التنفيذ في مراحله الثلاث، وذلك ضمن جولاته التفقدية للتأكد من جاهزية الطرق وتوافر عوامل السلامة فيها والاطمئنان على استعدادات الوزارة لخدمة الحجاج خلال موسم الحج 1439 وضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء تنقلاتهم.

وشملت جولة معالي وزير النقل التفقدية الاطلاع على المراحل المنفذة والجاري تنفيذها لازدواج طريق الجموم / الزيما الذي يستخدم من قبل الشاحنات القادمة من طريق السيل المتجه لجدة، وكذلك لتنقل غير الراغبين بالحج وغير المسلمين.

كما وقف ميدانياً على طريق المدينة السريع وأعمال الصيانة المنفذة عليه، والمتضمنة أعمال الكشط وإعادة السفلتة, إضافة إلى أعمال الصيانة العادية ووسائل السلامة من لوحات إرشادية ودهانات أرضية.

وتفقد معاليه خلال الجولة سير العمل في مركز تفتيش المركبات بالبهيتة بطريق مكة المكرمة السيل الكبير، واطّلع على التجهيزات التي تم اتخاذها في المركز والمتضمنة تعدد المسارات والمداخل والمخارج والحركة الترددية وأعمال الإنشاءات ووسائل السلامة واللوحات الإرشادية والتحذيرية، إضافة لمتابعة سير عمل فريق وزارة النقل وهيئة النقل العام ودورهم في عمليات الإشراف في مركز تفتيش المركبات لضمان التزام الحافلات باشتراطات السلامة و توفر التصاريح اللازمة لها وضبط مخالفات حافلات النقل العام بميقات قرن المنازل.

وأشار الدكتور العامودي خلال وقوفه على مركز البهيتة إلى أن فريق وزارة النقل وهيئة النقل العام يعملان جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية وباقي الجهات الحكومية التي تسند إليها أعمال الحج في نقاط الفرز، مبيناً أن مركز تفتيش المركبات بالبهيتة من المراكز الحيوية التي يمر بها حجاج الداخل، إذ يمر من خلاله حجاج البر القادمين من وسط وشرق المملكة ودول الخليج، والذين يمثلون أكثر من 50% من إجمالي الحجاج القادمين عن طريق البر، مؤكداً أن منظومة النقل وبتكاملها مع باقي الجهات الحكومية قد سخرت كل إمكاناتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.