بالفيديو.. الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر

ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح التدريبات الفريق الكروي فى لندن، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة السوبر مع نظيره نادي ” الهلال ” والمقرر لها يوم السبت القادم 18 أغسطس.

ووثق ” الفيديو ” ، أداء اللاعبين لتدريبات اللياقية والبدنية، وتدريبات حراس المرمي، بالإضافة إلى الخطط التكتيكية والمناورة الهجومية.