بالفيديو.. الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر
نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح التدريبات الفريق الكروي فى لندن، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة السوبر مع نظيره نادي ” الهلال ” والمقرر لها يوم السبت القادم 18 أغسطس.
ووثق ” الفيديو ” ، أداء اللاعبين لتدريبات اللياقية والبدنية، وتدريبات حراس المرمي، بالإضافة إلى الخطط التكتيكية والمناورة الهجومية.
🎥| استعدادات #النمور_في_لندن pic.twitter.com/oZg1cEnylr
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 16, 2018
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