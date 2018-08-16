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بالفيديو.. الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر

بالفيديو.. الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر
ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح التدريبات الفريق الكروي فى لندن، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة السوبر مع نظيره نادي ” الهلال ” والمقرر لها يوم السبت القادم 18 أغسطس.

ووثق ” الفيديو ” ، أداء اللاعبين لتدريبات اللياقية والبدنية، وتدريبات حراس المرمي، بالإضافة إلى الخطط التكتيكية والمناورة الهجومية.


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