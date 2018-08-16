الطيران المدني تعلن عن التحقيق في تعطل أنظمة ” الخطوط السعودية “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها ستحقق في العطل الذي حدث بالأنظمة أول أمس الثلاثاء في الخطوط السعودية، كما أنه سيتم إلزام الناقل بتطبيق لائحة خدمة رعاية المسافر حسب ساعات التأخير.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، عبدالله الخريف، أن المسافر يحق له تقديم شكوى للناقل الجوي لتطبيق خدمة رعاية المسافر، وفي حالة عدم التجاوب أو عدم تعويضه خلال 14 يومًا، فيحق له تقديم شكوى رسمية للهيئة.

كما أكد أنه إذا تأكد للهيئة تقصير الناقل في خدمة العملاء، فإنها ستقو بمخالفة الناقل.

وكان مطار الملك خالد، قد شهد تكدساً للمسافرين بسبب تأخر موعد إقلاع عدد من الرحلات يوم أمس الأول الثلاثاء، وهو ما عزته شركة الخطوط السعودية لتعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية.