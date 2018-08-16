التجارة تحذر من استخدام أساور الأطفال من كليرز ” Slap Bracelet “

نايف السالم(صدى):

دعت ” وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، إلى التوقف الفوري عن استخدام أساور الأطفال من كليرز ” Slap Bracelet ” .

وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” عن استدعاء المنتج لعدم إحتوائها على غطاء حماية في الجانب السفلي من المعدن مما قد يسبب جروح عميقة في الجلد .