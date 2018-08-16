التجارة تحذر من استخدام أساور الأطفال من كليرز ” Slap Bracelet “
دعت ” وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، إلى التوقف الفوري عن استخدام أساور الأطفال من كليرز ” Slap Bracelet ” .
وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” عن استدعاء المنتج لعدم إحتوائها على غطاء حماية في الجانب السفلي من المعدن مما قد يسبب جروح عميقة في الجلد .
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحذر من استخدام أساور ولعب الأطفال المخلوطة والمصنعة من مواد كيماوية ضارة .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3468 ] نشر منذ 9 دقائق
بدل التحذير مفروض انتم تسحبون المنتج مو كل الناس متعلمين