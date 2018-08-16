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التجارة تحذر من استخدام أساور الأطفال من كليرز ” Slap Bracelet “

التجارة تحذر من استخدام أساور الأطفال من كليرز ” Slap Bracelet “
نايف السالم(صدى):

دعت ” وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، إلى التوقف الفوري عن استخدام أساور الأطفال من كليرز ” Slap Bracelet ” .

وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” عن استدعاء المنتج لعدم إحتوائها على غطاء حماية في الجانب السفلي من المعدن مما قد يسبب جروح عميقة في الجلد .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين

تحذر من استخدام أساور ولعب الأطفال المخلوطة والمصنعة من مواد كيماوية ضارة .

[ عدد التعليقات: 3468 ] نشر منذ 9 دقائق

بدل التحذير مفروض انتم تسحبون المنتج مو كل الناس متعلمين

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