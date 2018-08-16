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حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة غدًا الجمعة.

وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة في حين تنشط الرياح السطحية وتتأثر الرؤية الافقية بالعوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية ، الرياض والاجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك السواحل الجنوبية الغربية من البحر الاحمر .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة غدًا الجمعة.

وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة في حين تنشط الرياح السطحية وتتأثر الرؤية الافقية بالعوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية ، الرياض والاجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك السواحل الجنوبية الغربية من البحر الاحمر .


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