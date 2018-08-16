حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة غدًا الجمعة.

وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة في حين تنشط الرياح السطحية وتتأثر الرؤية الافقية بالعوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية ، الرياض والاجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك السواحل الجنوبية الغربية من البحر الاحمر .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة غدًا الجمعة.

وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة في حين تنشط الرياح السطحية وتتأثر الرؤية الافقية بالعوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية ، الرياض والاجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك السواحل الجنوبية الغربية من البحر الاحمر .