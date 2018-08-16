جمعية عناية تطلق برنامج ” لنرسم ابتسامة “

سعيد العجل(صدى):

اطلقت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى (عناية) ضمن مسارها التوعوي ممثلة في فريق ” لدن التطوعي ” بقيادة د. نوف الحربي مبادرة اجتماعية باسم ” لنرسم ابتسامة” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، وتعد هذه الزيارة إحدى الزيارات التي تستهدف الأطفال و كبار السن و مصابي الحد الجنوبي انطلاقا من قيم التكافل التي يتميز بها المجتمع السعودي اتباعاً للحديث النبوي: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري أن هذه الزيارات تأتي في إطار برنامج التواصل الاجتماعي إحدى مبادرات جمعية عناية للوقوف على أحوال المرضى الذين أُجريت لهم عمليات جراحية في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة فيكون ذلك سبباً في تخفيف آلامهم وأحزانهم، و تعويض لبعض ما حرموا من القوة والصحة مشيراً إلى ان الهدف من هذه الزيارات هو تحقيق البعد الإنساني والاجتماعي للجمعية من ناحية، ومن ناحية أخرى هي تجسيد لمفهوم التكافل والتواصل والترابط الاجتماعي.

ودعا المطيري الفرق التطوعية الى التجاوب مع البرامج التي تطرحها الجمعية لافتا الى انها قد افتتحت نادي عناية للتطوع الصحي في مدينة الرياض لاحتضان مبادراتهم وملتقى جامع لأنشطتهم التطوعية بما يخدم المستفيدين وينمي العمل التطوعي الصحي بما يحقق رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وآمن في بلادنا الحبيبة.