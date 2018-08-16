” المتابعة الجوية ” تعقد ورشتي عمل بمقر القيادة وتنظيم المشاة

سعيد العجل(صدى):

عقدت قيادة المتابعة الجوية ورشتي عمل هذا اليوم الخميس الموافق 5-12-1439 هـ , الأولى بمقر قيادة تنظيم المشاة بمشعر منى قدمها مساعد قائد قوات أمن الحج لتنظيم المشاة سعادة اللواء محمد الشريف , والثانية بمقر قيادة المتابعة الجوية قدمها العميد محمد العمر قائد الحركة الترددية .

وشارك جميع ضباط قيادة المتابعة الجوية في كلٍ من الورشتين , حيث جرى خلالهما استعراض الخطط والمهام الميدانية ، ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك وذلك للاستفادة من تقنيات الرصد الجوي لمعرفة الصورة الجوية للحركة المرورية وحركة المشاة .

وتلقي الملاحظات ومعالجتها فوراً وذلك لسلامة الحجاج وسهولة تحركاتهم , وتأتي هذه الاجتماعات تنفيذًا لتوجيهات معالي قائد قوات أمن الحج لتحقيق الانسجام والتكامل بين كافة أفرع قوات أمن الحج.