” آل الشيخ ” عن هزيمة منتخب كرة الماء: نتيجة مؤسفة وسيتحاسب المتسبب
علّق معالي المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على نتيجة مباراة المنتخب الوطني لكرة الماء اليوم الخميس، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة ” 36 – 1 ” ، وذلك ببطولة العالم التي تستضيفها المجر حاليًا.
وعبر ” آل الشيخ ” عن استيائه من نتيجة المباراة، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة ” .
وتابع رئيس هيئة الرياضة في تغريدته: ” ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.. أخاف أنكم ناسين الحارس بس ” .
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