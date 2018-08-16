” آل الشيخ ” عن هزيمة منتخب كرة الماء: نتيجة مؤسفة وسيتحاسب المتسبب

نواف السالم(صدى):

علّق معالي المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على نتيجة مباراة المنتخب الوطني لكرة الماء اليوم الخميس، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة ” 36 – 1 ” ، وذلك ببطولة العالم التي تستضيفها المجر حاليًا.

وعبر ” آل الشيخ ” عن استيائه من نتيجة المباراة، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة ” .

وتابع رئيس هيئة الرياضة في تغريدته: ” ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.. أخاف أنكم ناسين الحارس بس ” .