  • الخميس 16

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الأرصاد تحذر سكان المدينة من سحب رعدية ممطرة

الأرصاد تحذر سكان المدينة من سحب رعدية ممطرة

الأرصاد تحذر سكان المدينة من سحب رعدية ممطرة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا لسكان منطقة المدينة المنورة، وتشمل: ” آبار الماشي، اليتمه، والطريق الواصل إلى مكة المكرمة ” ، يحذر من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة ستبدأ على منطقة المدينة المنورة، من الساعة 16:00 من اليوم الخميس الموافق 16/8/2018م، وذلك على أن تنتهي الحالة في تمام الساعة 21:00 من نفس اليوم.


الوسوم:,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2791 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب العالمين

[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 33 دقيقة

اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها 🙌🙌

[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 33 دقيقة

اللهم صيبا نافعا⁦♥️⁩🙌

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *