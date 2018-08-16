الأرصاد تحذر سكان المدينة من سحب رعدية ممطرة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا لسكان منطقة المدينة المنورة، وتشمل: ” آبار الماشي، اليتمه، والطريق الواصل إلى مكة المكرمة ” ، يحذر من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة ستبدأ على منطقة المدينة المنورة، من الساعة 16:00 من اليوم الخميس الموافق 16/8/2018م، وذلك على أن تنتهي الحالة في تمام الساعة 21:00 من نفس اليوم.