الأرصاد تحذر سكان المدينة من سحب رعدية ممطرة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا لسكان منطقة المدينة المنورة، وتشمل: ” آبار الماشي، اليتمه، والطريق الواصل إلى مكة المكرمة ” ، يحذر من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.
وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة ستبدأ على منطقة المدينة المنورة، من الساعة 16:00 من اليوم الخميس الموافق 16/8/2018م، وذلك على أن تنتهي الحالة في تمام الساعة 21:00 من نفس اليوم.
طلال[ عدد التعليقات: 2791 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب العالمين
محمد[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها 🙌🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللهم صيبا نافعا♥️🙌