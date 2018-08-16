فريق كفى ينتشر في ساحات الحرم للحد من ظاهرة التدخين

نايف السالم(صدى):

دشنت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة مشروع “معاً ليكون الحرم بيئة نقية” وذلك لنشر ثقافة الامتناع عن التدخين في جوار ساحات الحرم والمشاعر المقدسة تعظيماً لهذه البقعة الطاهرة واستغلالاً لهذا الموسم الإيماني العظيم لتغيير هذه السلوكيات السيئة .

وأوضح الأستاذ إبراهيم احمد الحمدان المشرف العام على برنامج الحج بالجمعية أن كفى تعمل على مرحلتين تبدأ الأولى : منذ اليوم الاول من شهر ذو الحجة حتى ما قبل يوم التروية وذلك ببرنامج توعوي حول ساحات الحرم عبر فريق ميداني يقوم بالحد من التدخين بتوزيع البروشورات والسواك وتقديم النصيحة لمن يدخن بالتوقف عن التدخين وليستغل فرصة قدومه إلى البلد الأمين بأن يغير هذا السلوك الضار والذي يتعدى المدخن ليضر كل من حوله .

وأفاد الحمدان أن فريق كفى يقوم بالتوعية في أماكن الحجاج ومساكنهم وأثناء الفعاليات ، والمرحلة الثانية هي من يوم العيد إلى نهاية الحج وذلك بالتوعية في مشعر منى ومخيماتها بالبرامج التوعوية بالتنسيق مع الحملات ، كما تساند الفرق الميدانية في المرحلتين العيادة المتنقلة التي تقدم الخدمة العلاجية المجانية تحت اشراف كوادر طبية متخصصة وأجهزة طبية مساعدة وكل ذلك بدعم ورعاية استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة الخيرية للعام الثاني على التوالي .