حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من روسيا

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، قرارًا بالحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من جمهورية روسيا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وأوضحت ” الهيئة ” أن القرار جاء بناءً على تقرير التبليغ الفوري الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) الذي يفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من عترة (H5) في منطقة روستوف أوبلاست ومنطقة كوستروما أوبلاست ومنطقة بانزا أوبلاست.

وأشارت إلى وجود استثناء من الحظر المؤقت للحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريًا أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضافت، أن ذلك مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حراريًا أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، كما أن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في روسيا، لافتة إلى أنه يستمر هذا الحظر المؤقت حتى استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية بروسيا.