تعليم تبوك يعلن اعتماد الحركة السنوية لقائدات ووكيلات المدارس

محمود البلوي(صدى):

أعلن ابراهيم بن حسين العمري، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، ورئيس لجنة القيادات المدرسية، عن الحركة السنوية لقائدات ووكيلات المدارس في المنطقة، والتي شملت تجديد تكليف 283 قائدة، وتكليف 22 من القائدات الجدد، ونقل 11 قائدة، وتجديد تكليف 148 وكيلة، وتكليف 29 من الوكيلات الجدد، ونقل ثمانية وكيلات.

ومن جانبها، بيّنت لجنة القيادات المدرسية بتعليم تبوك، أن من لم يرد اسمها من القائدات أو الوكيلات في بيان الحركة، فعليها مراجعة قسم القيادة المدرسية أو إدارة رياض الأطفال في مبنى الإدارات النسائية، لمن هُن داخل مدينة تبوك.

أما من هُن في محافظات المنطقة، ولَم ترد أسماؤهن في بيانات الحركة، فعليهن مراجعة مكاتب التعليم في المحافظات.