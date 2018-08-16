بالصور.. إحالة أحد أصحاب مواقع خلط الأسفلت بالرياض للنيابة العامة

حمود العنزي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، قرارًا بإحالة أحد أصحاب المواقع لخلط الأسفلت إلى النيابة العامة بسبب ارتكابه مخالفات بيئية تُصنف ضمن الجرائم البيئية.

ومن جانبه، صرّح مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالرياض سعود الشمري، أن مفتشي الهيئة تمكنوا من ضبط مخالفة بيئية خطرة على البيئة تمثلت في إلقاء وتصريف مواد خطرة بشكل مخالف للاشتراطات والمعايير البيئية ومخالفة لنص النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، لافتًا إلى أنه تم إحالة مرتكب المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأشار ” الشمري ” إلى أن النظام العام للبيئة ألزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية وغيرها باتخاذ التدابير اللازمة بعدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها؛ داعيًا الجميع بالإبلاغ عن كل مخالف للنظام العام للبيئة عن طريق الرقم المخصص للبلاغات ” 988 ” .