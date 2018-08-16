رسميا.. نفاد تذاكر لقاء السوبر بين الهلال والاتحاد

ماجد محمد(صدى):

نفدت جميع تذاكر لقاء السوبر بين ناديي الهلال والاتحاد، والذي سيقام بعد غد السبت، في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المُقرر، أن يحتضن ملعب كوينز بارك رينجرز في لندن مباراة الهلال والاتحاد، ضمن منافسات السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة؛ حيث يسعى كلا الفريقين لاقتناص اللقب؛ من أجل بدء الموسم الرياضي الجديد ببطولة، الأمر الذي يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للمنافسة على كافة البطولات هذا العام.