شركة ” تطوير التعليم ” تعلن عن وظائف نسائية شاغرة لتعليم القيادة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تطوير التعليم، عن توفر وظائف نسائية في مجالات الإدارة وتدريب القيادة والتأهيل؛ وذلك لتشغيل عدد من مراكز تعليم القيادة بمناطق ” مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان وعسير ونجران وحائل والحدود الشمالية والجوف ” .

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– مدربات قيادة بـ ” المدينة المنورة ومكة ونجران وجازان وحائل وعسير والحدود الشمالية والجوف ” ، ويشترط شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس، مع رخصة قيادة سارية المفعول.

– وظيفة ” مشرف ” في مناطق ” المدينة ومكة وجازان وحائل وعسير والحدود الشمالية والجوف ” ، ويشترط الحصول على شهادة البكالوريوس مع خبرة 3 سنوات في المجال الإداري.

– وظيفة إداري في مناطق ” المدينة ومكة ونجران وجازان وحائل وعسير والحدود الشمالية والجوف ” ، ويشترط شهادة البكالوريوس مع خبرة سنة فأكثر في المجال الإداري.

– وظيفة مدير مركز في مناطق ” المدينة ومكة ونجران وجازان وحائل وعسير ” ، ويشترط الحصول على بكالوريوس أو ماجستير مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الإدارة.

– وظيفة مدير مركز في مناطق ” الحدود الشمالية والجوف ” ، يشترط شهادة البكالوريوس مع خبرة سنة فأكثر في المجال الإداري.

وناشدت الشركة الراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي:هنا