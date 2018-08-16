بالأسماء.. الإعلان عن الطلاب المقبولين مبدئيا بكلية الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

كشفت كلية الحرم المكي الشريف عن أسماء الطلاب المقبولين مبدئيًا للعام الحالي ” 1439-1440هـ ” ، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا

وناشدت الكلية المتقدمين المذكورة أسماؤهم بمراجعتها؛ وذلك لاستكمال إجراءات قبولهم، مصطحبين الوثائق التالية:

– وثيقة الشهادة الثانوية.

– صورة من الهوية.

– موافقة الكفيل لغير السعوديين.

– ملف علاقي.