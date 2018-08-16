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بالأسماء.. الإعلان عن الطلاب المقبولين مبدئيا بكلية الحرم المكي

بالأسماء.. الإعلان عن الطلاب المقبولين مبدئيا بكلية الحرم المكي
نايف السالم(صدى):

كشفت كلية الحرم المكي الشريف عن أسماء الطلاب المقبولين مبدئيًا للعام الحالي ” 1439-1440هـ ” ، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا

وناشدت الكلية المتقدمين المذكورة أسماؤهم بمراجعتها؛ وذلك لاستكمال إجراءات قبولهم، مصطحبين الوثائق التالية:

– وثيقة الشهادة الثانوية.
– صورة من الهوية.
– موافقة الكفيل لغير السعوديين.
– ملف علاقي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2791 ] نشر منذ 28 دقيقة

مبرووك للمقبولين 😍🌸

[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 25 دقيقة

بالتوفيق للجميع يارب دايما 🙌🙌

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