بالأسماء.. الإعلان عن الطلاب المقبولين مبدئيا بكلية الحرم المكي
كشفت كلية الحرم المكي الشريف عن أسماء الطلاب المقبولين مبدئيًا للعام الحالي ” 1439-1440هـ ” ، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا
وناشدت الكلية المتقدمين المذكورة أسماؤهم بمراجعتها؛ وذلك لاستكمال إجراءات قبولهم، مصطحبين الوثائق التالية:
– وثيقة الشهادة الثانوية.
– صورة من الهوية.
– موافقة الكفيل لغير السعوديين.
– ملف علاقي.
طلال[ عدد التعليقات: 2791 ] نشر منذ 28 دقيقة
مبرووك للمقبولين 😍🌸
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 25 دقيقة
بالتوفيق للجميع يارب دايما 🙌🙌