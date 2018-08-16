شركات سعودية ويابانية تخطط لتصنيع قطع غيار السيارات

طوكيو(صدى):

تٌجري شركة عبداللطيف جميل وقصي ، محادثات مع الشركات اليابانية للوصول لاتفاق لانشاء مصنع سعودي لانتاج عجلات السيارات الألومنيوم .

والمصنع الجديد المستهدف ينتظر ان يوفر فرص عمل جديدة كما يوفر امكانية التصدير للخارج وتشمل الخطة الطويلة المدى للمشروع عدد السيارات المباعة التي ستوفر امكانية حصة سوقية كبيرة لمنتجات المشروع ويأتي هذا الاتجاه في ضوء رؤية المملكة 2030. وتم توقيع الاتفاق بين ممثلي NICDP وقصي وعبداللطيف جميل حيث يقضي بدراسة الشركات الثلاثة الامكانية المالية والتقنية لتصنيع العجلات الألومنيوم ومكونات أخرى للسيارات في السعودية .

والاتفاق يجرى قبل زيارة متوقعة من رئيس الوزارة الياباني للمملكة ويتبع زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان في مارس الماضي حيث اتفقا وقتها على تقوية العلاقات الاقتصادية .