موسم صعب في انتظار ريال مدريد وبرشلونة

طلال الغامدي(صدى):

يبدأ الناديان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة الموسم الجديد في الدوري الإسباني، غدًا الجمعة، دون اللاعبين الأبرز البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس الإيطالي، والساحر الإسباني أندريس إنييستا الذي رحل إلى الدوري الياباني.

وبعد نجاح منافسهما الرئيسي أتلتيكو مدريد بتدعيم صفوفه بشكل هائل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة لاحتفاظه بنجم الهجوم الفرنسي أنطوان جريزمان؛ يأمل الفريقان في التعايش سريعًا والرجوع بشكل قوي في ” الليجا ” .

وتعاقد النادي الكاتالوني مع لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو، والنجم التشيلي أرتورو فيدال، في محاولة لسد الثغرة التي تركها رحيل إنييستا، ومن المنتظر أن يعتمد إرنستو فالفيردي بشكل منتظم على فيدال في التشكيلة الأساسية لشغل مكان إنييستا، نظرًا لتفوق فيدال على آرثر من حيث الخبرة.

وأشعل أتلتيكو مدريد، المنافسة على لقب الدوري الإسباني بالموسم الجديد 2018-2019، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مهاجمه المخضرم فيرناندو توريس الذي انتقل لفريق ساجان توسو الياباني، ومن المتوقع أن يكون جريزمان مفعمًا بالثقة في الموسم الحالي، بعد الفوز مع المنتخب الفرنسي بلقب المونديال في روسيا؛ مما يعقد المهمة أمام الريال والبارسا.