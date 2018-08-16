بالصور.. الكشف عن تفاصيل وفاة 7 مواطنين من أسرة واحدة في عمان

مسقط(صدى):

وقع حادث تصادم مروع، في محافظة الوسطى بسلطنة عمان، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 أخرين جميعهم سعوديون، والذي أشارت إليه صدى بعنوان ” وفاة وإصابة 12 سعودي في حادث مروع بسلطنة عمان ” .

وعن تفاصيل الحادث، قال ابن عم المتوفين نعيم العبد الرضا، أن أقرباءه كانوا في رحلة عائلية تتكون من 13 شخصًا في سيارتين، وتفاجأوا بشاحنة انحرفت عليهم في طريق ولاية ” هيما ” الواقعة في محافظة الوسطى، لتهشم السيارات الأولى التي كانت في المقدمة.

وأوضح ” الرضا ” أن رب الأسرة تٌوفي، بالإضافة إلى زوجته وابنه علي واثنتين من بناته، كما ذهب طفلان ضحية هذا الحادث الأليم، مشيرًا إلى أن السيارات قامت بتبديل الأشخاص قبل الحادث بساعات، في حين نجى الأفراد في السيارة الثانية بعد اصابتهم.

وعن السيارة الناجية، أبان أنها كانت تحمل رجلين وبنتين وطفلين وحالتهم حتى الآن مستقرة، فيما غادر عدد من الأقارب إلى عمان؛ وذلك بالتنسيق مع السفارة السعودية لتنسيق نقل الجثمان؛ لتصل مساء اليوم الخميس؛ ليتم دفنهم غدًا الجمعة في الأحساء.

ومن جانبها صرحت سفارة المملكة في سلطنة عمان، أنها تابعت الحادث المؤسف الذي تعرضت له عائلة سعودية، عصر الثلاثاء، على الطريق الواصل بين محافظتي ظفار ومسقط، والذي نتج عنه وفاة عدد من المواطنين.

يذكر أن محافظة الوسطى تقع في قلب الصحراء بالمنطقة الوسطى من سلطنة عمان بين الحدود السعودية وعمان وتتوسط المسافة تقريباً بين مسقط وصلالة حيث تبعد عن مسقط حوالي 540 كيلومتراً، وعن محافظة ظفار حوالي 500 كيلومتراً.

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