مصادرة 750 ذبيحة وإغلاق مطبخ عشوائي بأحد الاستراحات بحي الشوقية

حسين العلي(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشوقية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة من الكشف عن احد المزارع ضمن نطاق مخططات ولي العهد بمكة المكرمة حيث وجدت الفرق الرقابية في المزرعة ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت ممهدة للعرض والبيع على المحلات الغذائية والمطاعم ، و جرى اتلاف هذه الذبائح والبالغ عددها (750) ذبيحة وتم التخلص منها بالطرق الصحية المتبعة ، وذلك بمشاركة مركز الإسكان التابع لبلدية الشوقية الفرعية .

وضمن نطاق البلدية ذاتها تلقت البلدية بلاغ يفيد بوجود مطبخ عشوائي مخالف بأحد الاستراحات يفتقر لأدنى متطلبات السلامة الغذائية حيث تبين وجود عمالة مخالفة لأنظمة العمل تقوم بإعداد الوجبات الغذائية ، وتم مصادرة جميع الأدوات والأواني التالفة بالاستراحة وإيداعها بمستودعات البلدية وتسليم العمالة المخالفة لإدارة الضبط الإداري .

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية تكثف جهودها بهدف التأكد من سلامة الغذاء الذي يقدم للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام .

و أضاف انه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وذلك بتطبيق الغرامة حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية وإتلاف الكميات المتنوعة من المواد الغذائية والذبائح ، داعياً الجميع إلى تجنب شراء المواد الغذائية التي يظهر عليها علامات التلف حرصاً على صحتهم وتجنباً لما قد يحدث من أضرار صحية.