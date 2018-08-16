بعد ارتكابها للسرقة.. سيدة تحاول الاحتيال على القضاء بـ ” المس الشيطاني “

المنامة(صدى):

أقدمت سيدة في العاصمة البحرينية المنامة على سرقة 4 قلادات تقدر قيمتها بـ 590 دينارًا وخاتمين بقيمة 130 دينارًا، و4 أساور يد تقدر قيمتها بـ 250 دينارًا، و3 أطقم قرط أذن بقيمة 130 دينارًا، و5 قطع صغيرة بقيمة 260 دينارًا وبإجمالي 1360 دينارًا.

وبعد القبض عليها، ادعت السيدة أنها كانت تقع تحت تأثير ” مس شيطاني ” أجبرها على فعل هذه الأشياء دون إرادتها؛ قائلةً إنها لا تتذكر شيئًا، فيما دللت محاميتها على ذلك بأن موكلتها غير محتاجة كيّ تسرق.

وأشارت المحامية إلى أن رادة المتهمة ” معدومة ” ؛ لأنها تحت تأثير ” مس شيطاني ” تخضع للعلاج منه روحانيًا، مطالبة المحكمة الرأفة بالمتهمة؛ بينما قضت المحكمة الصغرى الجنائية على السيدة المذكورة بالحبس 6 أشهر مع النفاذ.