” ميسي ” يتعهد بإعادة لقب التشامبيونز إلى برشلونة

ماجد محمد(صدى):

وعد النجم الأرجنتيني، وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، جماهير الفريق بإعادة لقب دوري الأبطال إلى ملعب ” الكامب نو ” ؛ بعد أن غابت عنه لمدة 3 أعوام.

وأوضح ” ميسي ” قائلًا: ” الموسم الماضي شعرنا جميعا بصدمة الخروج من دوري الأبطال وبالكيفية التي حدثت، بعد الخسارة في إياب ربع النهائي أمام روما الإيطالي (0-3) على الرغم من الفوز ذهابًا (4-1)، ولكننا نتعهد أننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة هذه الكأس الغالية للكامب نو. ”

وتابع: ” أشعر بفخر شديد كوني القائد الجديد لهذا النادي، أعلم ما يعنيه هذا الأمر، لأنني حظيت بفرصة التعلم من عظماء أمثال بويول وتشافي وأندريس إنييستا الكبير، الذي سنفتقده كثيراً هذا الموسم ، مضيفًا: ” أعتقد أننا كونَا فريقا يلبي طموحات النادي، وأن الصفقات الجديدة ستجعلنا أفضل عما كنا عليه في السابق. ”

وتجدر الإشارة إلى، أن كلمات ميسي جاءت خلال مراسم تقديم اللاعبين للموسم الجديد أمام جماهير ” الكامب نو ” التي حضرت لمشاهدة المباراة أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني على لقب كأس جوان غامبر، وانتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.