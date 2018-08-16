أمانة مكة تسمح لعربات ” الفود تراك ” بالعمل في مشعر عرفات لأول مرة

نايف السالم(صدى):

أبدت أمانة العاصمة المقدسة موافقتها لأول مرة، على السماح لأصحاب عربات ” الفود تراك ” بالعمل وبيع منتجاتهم في مشعر ” عرفات ” خلال موسم الحج لهذا العام 1439هـ.

وعن هدف ذلك، أوضحت الأمانة أن ذلك جاء للتيسير على ضيوف الرحمن؛ ولدعم أبناء وشباب الوطن بتوفير فرص عمل جديدة.

وعن تفاصيل الإجراءات، قامت الأمانة بدعوة أصحاب الـ ” فود تراك ” الراغبين بالعمل وبيع منتجاتهم في مشعر عرفات، بالتوجه لمقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة بالمعيصم؛ وذلك للحصول على التراخيص اللازمة.