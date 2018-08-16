أمانة مكة تسمح لعربات ” الفود تراك ” بالعمل في مشعر عرفات لأول مرة
أبدت أمانة العاصمة المقدسة موافقتها لأول مرة، على السماح لأصحاب عربات ” الفود تراك ” بالعمل وبيع منتجاتهم في مشعر ” عرفات ” خلال موسم الحج لهذا العام 1439هـ.
وعن هدف ذلك، أوضحت الأمانة أن ذلك جاء للتيسير على ضيوف الرحمن؛ ولدعم أبناء وشباب الوطن بتوفير فرص عمل جديدة.
وعن تفاصيل الإجراءات، قامت الأمانة بدعوة أصحاب الـ ” فود تراك ” الراغبين بالعمل وبيع منتجاتهم في مشعر عرفات، بالتوجه لمقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة بالمعيصم؛ وذلك للحصول على التراخيص اللازمة.
صاحب تراك فود[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 28 دقيقة
اتمني من امانة العاصمة المقدسة اعطاء تصاريح لعربات التراك فود ليست في عرفات فقط بل في جميع المشاعر المقدسة مزدلفة ومني ومكة المكرمة للتيسير على ضيوف الرحمن؛ ولدعم أبناء وشباب الوطن بتوفير فرص عمل جديدة.لهم ولتشجعهم علي العمل الحر ايضا واتمني انتشار عربات الفود تراك في طريق مكة عرفات مزدلفة مني لمساعدة لمن يرغبون اداء فريضة الحج مشيا علي الاقدام وتسهيل لهم في ايجاد عربات تراك فواد في طريقهم لتناول الوجبات الخفيفة والمرطبات والمشروبات الساخنه والماء البارد