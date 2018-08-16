رئيس بلدي الرياض: نثمن جهود الأمانة في توفير مسالخ الذبح خلال العيد ونقوم بدورنا الرقابي

حسين العلي(صدى):

ثمن الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي رئيس المجلس البلدي بالرياض جهود إدارة صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض في تأمين عدد من المواقع المؤقتة لبيع الماشية، وذلك خلال برنامجها الموسمي لعيد الأضحى المبارك 1439هـ، والتي حددت خلاله 10 مواقع لبيع الأضاحي في أنحاء العاصمة يجري العمل بها بداية من الخامس من شهر ذي الحجة وحتى ثالث أيام العيد، إضافة إلى الأسواق الرئيسية، من أجل تسهيل عملية الحصول على أضاحي العيد، مؤكدا أن بلدي الرياض يمارس دوره الرقابي على أنشطة الأمانة كافة، ومن ضمنها برنامج الأضاحي لهذا العام.

وأشاد العريدي بتوفير الأمانة لشاحنات مسالخ مؤقتة سيتم بدء العمل بها أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى ثالث أيام العيد في مواقع انتشار الذبح العشوائي، وذلك لتهيئة البيئة الصحية والسليمة للمستفيدين، والقضاء على المسالخ العشوائية المخالفة، مشيرا إلى تسليم الأمانة جميع المسالخ بمدينة الرياض للقطاع الخاص لتشغيلها واستثمارها، والتي يبلغ عددها 7 مسالخ أهلية، والسماح للمطابخ داخل الأحياء التي تنطبق عليها الشروط بالقيام بعملية الذبح، وذلك عقب حصولها على تصريح الذبح لعيد الأضحى 1439هـ.

وأكد العريدي أن أعضاء بلدي الرياض سيبقون على اتصال مباشر مع المواطنين للرد على استفساراتهم، ونقل احتياجاتهم ومطالبهم للمسؤولين في الأمانة، لافتا إلى إمكانية التعرف على مواقع بيع الأضاحي، والمسالخ من خلال تحميل تطبيق “البرنامج الموسمي للأضاحي 1439هـ” التابع لأمانة منطقة الرياض، والمتوفر على أجهزة نظام أندرويد و ios.

وأهاب رئيس المجلس البلدي بالمواطنين التعاون مع الأمانة من خلال التوجه إلى مواقع المسالخ المخصصة، والابتعاد عن الذبح العشوائي، الذي قد يتسبب في أمراض صحية ويزيد من التلوث البيئي بالمدينة، والإبلاغ عن أية مسالخ عشوائية عبر مركز طوارئ الأمانة 940، داعيا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.