” مهووسة بالنظافة ” .. سيدة تجبر خادمتها على الانتحار من الطابق الرابع

القاهرة(صدى):

أجبرت سيدة تبلغ من العمر 56 عامًا وتقطن العاصمة المصرية القاهرة، خادمتها البالغة من العمر 31 عامًا على الانتحار قفزًا من الطابق الرابع؛ بسبب هوسها بالنظافة.

واحتجزت السيدة الخادمة في شقتها وأقدمت على تعذيبها وخلع أظافرها وقص شعرها والضرب المبرح؛ مما دفع الفتاة إلى الانتحار خوفًا من التعدي عليها مرة أخرى؛ فيما اعترفت الجانية بالواقعة لافتة إلى أنها كانت تعلمها كيفية العناية بالنظافة.

وأصيبت الخادمة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بجسدها وتسلخات أسفل عينيها، كما تبين وجود خلع بأظافرها وقص شعرها.