” العجز الجنسي ” يقود أزواج إلى القتل والذبح

القاهرة(صدى):

قادت مشاكل العجز الجنسي لدى بعض الأزواج إلى ارتكاب جرائم وحشية؛ حيث لجأ زوج بمحافظة البحيرة المصرية إلى ذبح زوجته في منزل عائلتها وأمام أهلها بسبب معايرتها له بضعفه الجنسي؛ حيث فر هاربًا واتهمها بعد ذلك بأنها كانت على علاقة بأحد الأشخاص لتتضح الحقيقة عقبها.

وفي سياق متصل، قالت فتاة أقدمت على قتل زوجها وهو سائق، معترفةً: ” اتجوزته من 3 شهور وطلع عنده عجز جنسى وما بيعرفش يعمل علاقة وحياتى معاه كانت عذاب وكان بيعاملنى معاملة الساقطات. ”

وارتكبت أخرى واقعة وحشية بقتل زوجها وتقطيع جسده برفقة عشيقها وأصدقائه: ” محمد ضربه بشومة على رأسه من الخلف وخالد طعنه بالسكينة وأنا كتمت نفسه، وثناء ربطت رجليه بالحبال وقمنا بتقطيعه لأجزاء ووضعها فى حقيبة سفر اشترناها بـ600 جنيه”، اتجوزته غصب عنى، ومكملتش معاه شهر واحد بس لأنه كان بيعوض نقصه الجنسى، فى الاعتداء عليا بالضرب، وفى النهاية يفضل يعيط ويقولى ماتسيبنيش. ”

وقتل حارس عقار بمصر، زوجته التي كانت تعايره دائمًا بضعفه الجنسي؛ حيث كانت كلماتها تنزع منه صفة الرجولة، لافتًا إلى أنه حاول كثيرًا منعها من ترديد عبارات تجريح له بسبب إجهاده فى العمل، ولكن لا فائدة؛ إلى أن لجأ إلى إسكاتها بقتلها.