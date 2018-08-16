إطلاق وحدة الطب النووي لأول مرة بالطائف لتشخيص الأمراض الدقيقة

حسين العلي(صدى):

اطلقت الصحة في الطائف العمل في وحدة الطب النووي لاول مره بالمحافظه بمجمع الملك فيصل الطبي وبدأت تشغيل الوحده الطبية بعد ان منحت مدينة الملك عبدالله للطاقه الذريه المتجدده المجمع الطبي رخصة ممارسة الطب النووي الذي يخدم المرضى من داخل وخارج الطائف وقال مدير مجمع الملك فيصل الاخصائي اول مبارك اليامي أن وجود تخصص الطب النووي سيزيد من تطوير الرعاية الصحية والانتقال بها إلى خدمات المراكز العلاجية المتخصصة ، حيث تتميز هذه التقنية الحديثة نسبياً بدقة عالية في تشخيص العديد من أمراض الأورام وغير الأورام ، واضاف ان ذلك يوفر الوقت والمجهود لتحديد العلاج المناسب ، كما أنها تؤدي أيضاً دوراً مهماً في متابعة العلاج والتأكد من الاستجابة للعلاج والقضاء على المرض ، إلى جانب إمكانية علاج بعض الأمراض عن طريق النظائر المشعة مثل علاج النشاط المفرط غير السرطاني للغدة الدرقية وذلك باستخدام بعض الكبسولات اليود المشع دون الحاجة إلى تدخل جراحي في العديد من الحالات .

واشار اليامي أن الوحدة متوفر فيها العديد من الفحوصات التي تشمل فحص وظائف الكلى وزراعتها للمتبرع والمستقبل ، وفحص أمراض القلب كفحص وظائف القلب ما بعد المجهود لتشخيص مضاعفات أمراض الشرايين التاجية، ومشاكل العظام الحميدة والسرطانية، بالإضافة إلى فحص الغدة الدرقية وتشمل تشخيص وعلاج أمراض الغدة الحميد منها والسرطاني، والغدة الجار درقية ، والجهاز الهضمي وتشمل مشاكل الارتجاع ومشاكل تأخر الهضم، وأمراض الرئة وتشخيص جلطات الرئة، وتشخيص التهابات المرارة ، إلى جانب تشخيص النزيف الداخلي وخاصة للجهاز الهضمي ، فحص العقد اللمفاوية ، وكذلك تشخيص انسداد الأوعية اللمفاوية للأطراف السفلية أو العلوية.

من جهته قال مدير العلاقات والاعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان اعتراف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجدده ومنح مجمع الملك فيصل الطبي الترخيص النهائي هي اخر المراحل التي تسبق التشغيل والاستفاده من خدمات الاجهزه النووية في مجالات الطب لتشخيص الغديد من الامراض الدقيقة مثل الاورام والعلاج بالنظائر المشعه وامراض الكلى والقلب والشرايين وغيرها من التحاليل الدقيقه للعديد من الامراض

واضاف الربيعي ان بدء العمل بالطب النووي يأتي في اعقاب تدشين صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين لهذه الوحده ضمن مشروعات صحة الطائف البالغه نصف مليار قبل عدة اشهر

واكد الربيعي ان العمل يجري وفق ماخطط له لاطلاق وحدة القسطره القلبية لعمل عمليات القسطره القلبية ومعالجة مشاكل القلب وانهاء معاناة اهالي الطائف على مدى السنوات الماضية في تحويل حالات القلب لمدن المملكة الاخرى وسيتم الاعلان عن ذلك قريبا.