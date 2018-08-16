150 ٪؜ ارتفاع في عمليات القلب للحجاج بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

ارتفعت عمليات القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بنسبة ١٥٠٪؜ لحجاج بيت الله الحرام خلال الأربعة الأيام الأولى من شهر ذو الحجة مقارنة بالعمليات التي أجريت للحجاج في شهر ذو القعدة خلال حج هذا العام.

وكشفت الإدارة الطبية بالمدينة الطبية في احدث احصائية لها انه منذ أول يوم من شهر ذو القعدة وحتى اليوم تم إجراء ٢٧٧ عملية قسطرة قلبية و ٨ عمليات قلب مفتوح، منها ١٠٤ عملية قسطرة قلبية و٨ عمليات قلب مفتوح أجريت خلال شهر ذو القعدة، في حين أنه من غرة شهر ذو الحجة وخلال أربعة أيام فقط تم إجراء إجراء ١٦٦ عملية قسطرة قلبية و١٠ عمليات قلب مفتوح.

وأشارت، الى ان هناك عدة اجتماعات تعقد على مدار اليوم بين أطباء القلب واطباء جراحة القلب يتم خلالها مناقشة حالات المرضى واتخاذ القرارات الطبية حيالها بشكل عاجل.

والجدير بالذكر ان مركز القلب بالمدينة الطبية مجهز بأحدث التقنيات في مجال طب القلب ويضم كفاءات مؤهلة على مستوى عالٍ خاصةً انها تعتبر المرجع التخصصي للمرضى من الحجاج خلال موسم الحج ويأتي ذلك نظير الدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، واستنفار وزارة الصحة لطاقاتها وتقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام، استشعاراً منها بعظم المسؤولية المنوطة بها تجاههم، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بيسر وسهولة.